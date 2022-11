AP: Raketou, jež zasáhla Polsko, se asi Ukrajina snažila sestřelit ruskou střelu

Dodávky ropovodem Družba, kterým ropa proudí do Maďarska, Česka a na Slovensko, byly dnes dočasně pozastaveny poté, co ruská raketa zasáhla transformátor na severu Ukrajiny u běloruských hranic. Uvádí to maďarská média a petrochemická společnost MOL. Transformátor podle společnosti MOL napájel čerpací stanici ropovodu, která se tak ocitla bez proudu.

Zdroj: ČTK