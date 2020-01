Koronavirus v Číně se vymkl kontrole. Mrtvých a nakažených hrozivě přibývá

Od čtvrtka se to týká Wu-chanu, dnes úřady zastavily veřejnou dopravu například ve městě Ťing-čou, kde žije asi 5,6 milionu lidí. Přerušen byl i provoz vlaků do ostatních měst.

Čínské ministerstvo zdravotnictví v rámci nového hlášení mimo jiné potvrdilo čtvrteční zprávu o prvním úmrtí způsobeném koronavirem mimo centrální provincii Chu-pej. Jde o případ 80letého pacienta, který zemřel v provincii Che-pej po návratu z dvouměsíčního pobytu ve Wu-chanu.

A video from a hospital in Wuhan …

i am so speechless,just look at the crowd... it only takes one real patient of #WuhanCoronavirus to doom everyone else on the site!#Wuhan #WuhanPneumonia #WuhanOutbreak pic.twitter.com/eivOno6Soh