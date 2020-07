Hongkong zpřísňuje protikoronavirová opatření. Čína tajila nákazu ve Wu-chanu, říká lékař

V Hongkongu za poslední den přibylo rekordních 145 nových případů nákazy koronavirem. Pevninská Čína dnes oznámila 61 nových případů, což je nejvyšší číslo od poloviny dubna.

Hongkong, který má 7,5 milionu obyvatel, od začátku epidemie registruje přes 2600 nakažených a 20 úmrtí s covidem. Postup nákazy se hongkongským úřadům dlouho dařilo úspěšně zvládat, ale v posledních třech týdnech počet místních přenosů infekce roste. Úřady již dříve v červenci zakázaly provoz restaurací po šesté hodině večer, během dne ale mohly fungovat normálně. Nyní budou restaurační zařízení uzavřena úplně. Opatření - společně s dalšími - vstoupí v platnost ve středu a potrvá sedm dní, informuje Reuters.

