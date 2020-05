Japonsko ruší nouzový stav. Lidé musí změnit životní styl, apeluje Šinzó Abe

Třetí největší ekonomika světa vyhlásila celostátní nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 před pěti týdny a platit měl do konce května. Vzhledem k příznivému vývoji ale 14. května vláda stav nouze zrušila ve většině oblastí s výjimkou osmi prefektur, mezi něž patřila i města jako Tokio, Ósaka a Kjódó.

Premiér Abe ocenil, že se Japonsku podařilo epidemii dostat pod kontrolu za pouhý měsíc a půl, a podotkl, že to ukazuje sílu "japonského modelu". Varoval ale zároveň, že pokud by infekcí začalo opět výrazněji přibývat, bude nouzový stav znovu zaveden. Až do konce května lidé nemají překračovat hranice mezi jednotlivými prefekturami.

Nouzový stav umožňoval guvernérům žádat po občanech, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Na rozdíl od jiných zemí úřady nemohly tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Premiér podle agentury Kjódó dnes vyzval obyvatele Japonska, aby nadále dbali na společenský odstup a nošení roušek a, pokud možno, pracovali z domova. Podle něj musejí Japonci "změnit životní styl."

Tokijská guvernérka Juriko Koikeová řekla, že metropole začne nyní uvolňovat omezení, takže se otevřou například knihovny či muzea. V další fázi uvolňování přijdou na řadu divadla a kina, uzavřené naopak zůstanou posilovny a tělocvičny. Tokio bylo s 5100 případy postiženo epidemií nejhůře, dnes potvrdilo ale již jen pět nových případů nákazy.

Japonsko s více než 126 miliony obyvatel eviduje podle agentury Reuters od začátku epidemie kolem 16.600 případů nákazy koronavirem a 839 úmrtí pacientů s covidem-19.