Jižní Korea zpřísnila opatření, počet nakažených roste

"Země čelí největší krizi v boji proti covidu-19 za posledních deset měsíců," uvedl jihokorejský premiér Čong Sje-kjon. Zdravotnické úřady vyzvaly obyvatele Jižní Koreje, kterých je téměř 52 milionů, aby Vánoce a příchod Nového roku oslavili on-line, bez fyzického setkání.

Opatření schválená v neděli počítají s omezením maximálního počtu účastníků shromáždění na 50 lidí a omezují účast na bohoslužbách a ve školních třídách. Další omezení se týkají i tělocvičen či populárních karaoke barů. Dnes zavedené restrikce budou platit přinejmenším do konce roku.

Ze 631 nově zjištěných sobotních případů jich 470 připadá na Soul. Od 21 hodiny musí mít v hlavním městě většina obchodů a jiných provozů zavřeno, město také omezilo hromadnou dopravu či nechalo zavřít hudební podniky a bary.

V Jižní Koreji se od začátku epidemie nakazilo koronavirem 37.546 lidí a 545 z nich zemřelo.

O uvolnění některých opatření naopak uvažuje Japonsko. Podle deníku Asahi šimbun vláda zvažuje, že by na jaře otevřela hranice cestovatelům a malým turistickým skupinám z asijských zemí, kde je epidemie koronaviru pod kontrolou. Cestující by se museli prokázat negativním testem na koronavirus a předložit plán svého pobytu v Japonsku. Vláda by se tímto způsobem chtěla připravit na olympijské hry, které se po odkladu mají uskutečnit v příštím roce v Tokiu.

Japonsko, kde žije 127 milionů lidí, v posledních týdnech zaznamenalo růst nových případů koronaviru v hlavním městě a v Ósace, od začátku epidemie se v zemi nakazilo téměř 161.000 lidi, z nichž 2229 zemřelo.