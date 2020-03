KLDR testovala tři střely krátkého doletu. Vážná hrozba pro mír, reaguje Japonsko

Pchjongjang zbrojní zkoušku provedl týden poté, co po tříměsíční přestávce obnovil testy svých střel, uvedla agentura Reuters.

Podle jihokorejské armády KLDR při testu použila vícenásobný raketový odpalovací systém (MLRS). Trojice střel byla podle informací jihokorejské armády vyslána ze severokorejské základny Sondok. Střely dosáhly vzdálenosti až 200 kilometrů a výšky až 50 kilometrů.

▪ NORTH KOREA PROJECTILE LAUNCH



At least three projectiles fired from Sondok toward East Sea: S. Korea’s JCS#NORTHKOREA #PROJECTILE #LAUNCH pic.twitter.com/uSI8STKQCs