Obelhala soud? Japonsko vydalo zatykač na manželku Ghosna

Ghosn, který má brazilské, libanonské a francouzské občanství, byl v listopadu 2018 zadržen v Japonsku. Postupně byl obviněn z několika trestných činů. Mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a že zneužil firemní peníze. Později byl propuštěn na kauci s tím, že nesmí opustit Japonsko.

Koncem prosince 2019 Carlos Ghosn oznámil, že uprchl z Japonska do Libanonu. Veškerá obvinění, která proti němu byla vznesena, bývalý šéf Nissanu popřel. Libanonské úřady obdržely od mezinárodní policejní organizace Interpol na Ghosna zatykač s varováním červeného stupně. Libanon ale nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání občanů a podle expertů je nepravděpodobné, že by Ghosna do Japonska vydal.

V Libanonu je s Carlosem Ghosnem i jeho manželka Carole. Ta podle agentury Kjódó čelí podezření, že při výslechu u tokijského soudu loni v dubnu lhala. Soudní jednání se týkalo případu jejího manžela.

Po propuštění na kauci měl Ghosn nařízeno jakýkoli kontakt se svou ženou Carole hlásit předem. Úřady byly totiž přesvědčeny, že manželka Ghosnovi pomáhá v zatajování zločinů. Objevily se rovněž spekulace, že Carole Ghosnová a další členové jeho rodiny pomohli bývalému šéfovi Nissanu v útěku do Libanonu. To Ghosn rezolutně popřel a uvedl, že celý svůj útěk zorganizoval sám.

Ve středu v 15:00 místního času (14:00 SEČ) má Carlos Ghosn v libanonské metropoli Bejrútu vystoupit na první tiskové konferenci od svého zatčení v listopadu 2018, uvedla agentura Reuters.