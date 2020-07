Primárky v Hongkongu mohly být nezákonné, tvrdí čínský styčný úřad

Cílem voleb, kterých se ve více než sedmimilionovém městě zúčastnilo okolo 600.000 lidí, bylo vybrat jednotného kandidáta nesourodého prodemokratického hnutí. Ve volbách podle předběžných výsledků uspěla hlavně skupina mladých demokratů.

Styčný úřad však volby označil za "vážnou provokaci vzhledem k současnému volebnímu systému". Nový zákon mohly podle něj porušit volební kampaně, které vyzývají k převzetí kontroly nad parlamentem.

"Cílem organizátora Bennyho Taie a opozičního tábora je chopit se v Hongkongu vládnoucí moci a ... uskutečnit Hongkongskou verzi 'barevné revoluce'," uvedl s odkazem na prozápadního povstání v postsovětských republikách Luo Chuej-ning, který stojí v čele styčného úřadu.

China accuses Hong Kong democracy activists of trying to start a revolution.



