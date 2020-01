Smrtící koronavirus: Záhadná nemoc se objevila před měsícem, svět má strach

Nákaza se postupně začala šířit do dalších čínských regionů i do světa. Podle čínských úřadů schopnost šíření koronaviru začíná sílit, nemoc je nakažlivá i v inkubační době. V Číně už jí podlehlo 56 lidí, nakažených je přes 2000. Za "vážnou" označil situaci čínský prezident Si Ťin-pching. Čínská komunistická strana v sobotu zřídila speciální tým na boj proti šíření epidemie.

Tři desítky čínských provincií, měst a autonomních oblastí vyhlásilo nejvyšší stav zdravotní pohotovosti. Wu-chan, průmyslové centrum vnitrozemské Číny, je od čtvrtka prakticky uzavřený. Pohyb byl omezen i v sousedních městech v provincii Chu-pej (podle agentury DPA žije v uzavřené oblasti dokonce 43 milionů lidí).

Pacienti jsou hlášeni i z jiných zemí světa. Podle Reuters se jedná v Asii o Japonsko, Jižní Koreu, Nepál, Malajsii, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam. V pátek první tři případy v Evropě oznámily francouzské úřady, třetí infikovanou osobu potvrdily i USA. Prvního člověka s nákazou oznámila v sobotu Austrálie a Kanada. První podezřelý případ (čínskou letušku) dnes oznámilo Rakousko.

Vietnamský portál VnExpress dnes uvedl, že v Danangu je kvůli podezření na nákazu hospitalizován také jeden Čech. České ministerstvo zahraničí informaci potvrdilo s tím, že český občan je hospitalizován z preventivních důvodů. Podle portálu VnExpress jsou v danangské nemocnici i další lidé s podezřením na tuto nemoc.

Čínská vláda nařídila v celé zemi kontroly a hygienická opatření v osobní dopravě. Na letištích, vlakových a autobusových nádražích i v přístavech by měla být nainstalována zařízení k měření horečky. Všude tam, ale i přímo v dopravních prostředcích, má být zajištěna hygiena. V mnoha městech byly zrušeny oslavy lunárního Nového roku.

“Don't be complacent. We must treat it extremely seriously.” Virus expert Yuen Kwok-Yung on Wuhan pneumonia outbreak by Noval Coronavirus outbreak#coronavirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/00Y6loGcEF