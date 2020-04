Tchaj-wan nemá žádný nový případ nákazy koronavirem

Tchaj-wan je všeobecně oceňován za to, jak dokázal šíření infekce na svém území díky včasným a účinným preventivním opatřením potlačit. To se mu podařilo i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny, která patří k zemím, jež byly koronavirem postiženy nejhůře.

Tchaj-wan například již 31. prosince začal provádět kontroly u cestujících přijíždějící z čínského města Wu-chan, kde byly koncem loňského roku zaznamenány první případy nákazy koronavirem.

Z 393 zaznamenaných případů infekce na Tchaj-wanu je 338 importovaných, to znamená, že se pacienti s největší pravděpodobností nemocí covid-19 nakazili ještě před návratem na tchajwanské území. Počet vyléčených osob dosáhl 124.

"Máme samozřejmě radost, že dnes nebyly hlášeny žádné nové případy. Pořád se ale musíme mít na pozoru," prohlásil podle Reuters tchajwanský ministr zdravotnictví Čchen Š'-čchung. Opatření, která Tchaj-wan kvůli obavám z koronaviru přijal, zůstanou podle ministra nadále v platnosti. Jedná se například o povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny cestující, kteří přijíždějí z ciziny. Omezeny jsou rovněž mezinárodní lety.

Ve srovnání s ostatními zeměmi světa nicméně život na Tchaj-wanu pokračuje relativně beze změny. Lidé mohou běžně opouštět své domovy, i když vláda doporučuje, aby se ve větší míře neshlukovali. V hromadné dopravě je také povinné nošení obličejových roušek.

Tchaj-wan v současné době vede spor se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která ho odmítá přijmout jako člena, protože ostrov považuje za součást Číny. Tchajwanská vláda si stěžuje, že kvůli tomu nemá přístup k některým důležitým prohlášením expertů a její představitelé jsou vyloučeni ze všech briefingů týkajících se pandemie. WHO navíc tchajwanskou bilanci nakažených a obětí zahrnuje do statistiky čínské, což je podle Tchaj-peje silně zavádějící a zakrývá to úspěchy ostrova v boji proti koronaviru.