Útočníci v afghánské porodnici systematicky zabíjeli matky. Čtyři hodiny pekla, popisují Lékaři bez hranic

„Vrátil jsem se do porodnice den po útoku. Co jsem tam viděl, ukazuje, že to byla systematická střelba do matek. Procházeli pokoji porodnice a stříleli ženy v postelích. Bylo to metodické. Zdi jsou pokryté projektily, na zemi v pokojích je krev, auta jsou spálená, okna prostřílená,“ přibližuje Frederic Bonnot, vedoucí programů Lékařů bez hranic v Afghánistánu.

Oficiální čísla naznačují, že zemřelo 24 lidí a dalších nejméně 20 je zraněno – většina z nich jsou pacienti.

Genuinely speechless.



Terrorists attacked the maternity ward in a hospital in a Shi’a area of #Kabul.



2 newborn babies among at least 13 dead. 15+ wounded.



40 casualties in a bombing at a funeral in Nangarhar.



Taliban deny involvement. Possibly Da’ish. pic.twitter.com/3k06ADcpOI — H. Sumeri (@IraqiSecurity) May 12, 2020

Lékaři bez hranic, kteří podporují toto zdravotnické zařízení posledních šest let, mohou nyní potvrdit, že v době útoku bylo v porodnici hospitalizováno 26 matek. Deseti z nich se povedlo najít společně s řadou zdravotníků úkryt v bezpečnostních místnostech. Žádná z dalších šestnácti matek nebyla ušetřena - jedenáct jich útočníci zabili, tři z nich přitom byly na porodním sále, jejich děti ještě nebyly narozené.

Mezi oběťmi jsou rovněž dva chlapci a afghánská porodní asistentka Lékařů bez hranic.

Pět dalších žen bylo zraněno, podobně jako dva novorozenci, z nichž jednoho zdravotníci převezli do jiné nemocnice na operaci, protože ho útočníci střelili do nohy. Zraněni jsou také tři afghánští pracovníci Lékařů bez hranic.

Co se stalo, nelze popsat slovy

Útočníci vtrhli do nemocnice přes hlavní bránu krátce po desáté hodině ráno v úterý 12. května. Ačkoliv se blíže nacházely další budovy a oddělení, ozbrojení muži zamířili přímo do porodnice. Uvedli to pracovníci Lékařů bez hranic, kteří byli v době útoku na místě.

Následovaly čtyři hodiny pekla (tak dlouho útok trval), kdy se pacienti a zaměstnanci snažili najít úkryt. „Z bezpečnostní místnosti jsme během útoku slyšeli všude střelbu a exploze,“ popsal Frederic Bonnot. „Je to šokující. Víme, že tato oblast v minulosti zažila útoky, ale nikdo by nevěřil, že by zaútočili na porodnici. Přišli zabít matky,“ podotkl.

V porodnici pracovalo 102 afghánských zaměstnanců Lékařů bez hranic společně s několika zahraničními spolupracovníky organizace. V nastalém chaosu, kdy lidé utíkali do bezpečí a řada dalších se narychlo přesunula do jiných nemocnic, bylo extrémně náročné zjistit, co se komu stalo. „Tato země je bohužel zvyklá na otřesné události. Ale co se stalo v úterý, nelze popsat slovy,“ dodal Frederic Bonnot.

Mezinárodní zdravotní humanitární organizace Lékaři bez hranic začala pracovat v Afghánistánu v roce 1980, v zemi nepůsobila v letech 2004 až 2009 (poté, co bylo pět jejich zaměstnanců zabito). V roce 2019 měla organizace sedm projektů v šesti provinciích a poskytla více než 100 tisíc ambulantních ošetření, asistovala při více než 60 tisících porodech a provedla skoro 10 tisíc chirurgických zákroků.

Porodnické oddělení s 55 lůžky v nemocnici Dasht-e-Barchi otevřela v roce 2014. Od začátku roku se v porodnici narodilo 5 401 dětí. Lékaři bez hranic pro práci v Afghánistánu nepřijímají peníze od žádné vlády, veškeré projekty v zemi financují z příspěvků soukromých dárců.