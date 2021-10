V Sydney skončí přísná uzávěra, naočkováno je 70 procent dospělých

Plně očkovaní obyvatelé státu Nový Jižní Wales budou od pondělka smět opouštět své domovy z jakéhokoli důvodu, včetně návštěvy restaurace, nákupního centra, kina či posilovny, informovala dnes agentura Reuters.

"Očkování je klíčem k naší svobodě. Oběti a úsilí lidí v celém Novém Jižním Walesu umožnily, že můžeme rychle a bezpečně znovu otvírat společnost," řekl dnes Perrottet novinářům v Sydney.

Dvě nejlidnatější australská města Sydney a Melbourne, jakož i metropole Canberra, byly řadu týdnů v uzávěře s cílem zastavit šíření silně nakažlivé koronavirové mutace delta. Omezení mají být uvolňována podle toho, jak poroste proočkovanost populace.

V Sydney a celém Novém Jižním Walesu se od pondělí bude moci scházet doma až deset očkovaných lidí, na svatbách a pohřbech jich bude moci být až sto.

Od 18. října se postupně začnou vracet žáci do škol. Až bude naočkováno 80 procent obyvatel starších 16 let, otevřou se částečně noční kluby. Pro ty, kdo nejsou plně očkováni, bude platit přísná uzávěra až do 1. prosince.

Austrálie, která má zhruba 25 milionů obyvatel, registruje od začátku pandemie asi 120.000 případů nákazy a 1381 úmrtí spojených s covidem-19. To je podstatně méně, než zaznamenala řada jiných států s vyspělými ekonomikami. V Novém Jižním Walesu přibylo za poslední den 587 případů infekce a ve státě Viktorie, kde leží Melbourne, 1638 případů. Australské státy s minimem případů uvedly, že nebudou pouštět přes hranice cestující z Nového Jižního Walesu a Viktorie ani po naočkování 80 procent tamní populace.