Zákeřný Covid-19: Obětí je přes 2000, úmrtnost mnohem vyšší než u chřipky

Celkem se v pevninské Číně, do které se nepočítá Hongkong a Macao, potvrdila nákaza novým typem koronaviru do úterní půlnoci u 74.185 lidí, z nichž 2004 zemřeli. Za úterý tedy přibylo 1749 nových případů nákazy, což je méně než 1886 případů v pondělí a zároveň nejméně od 29. ledna.

Jedná se o druhý den po sobě, kdy se počet nově nakažených v pevninské Číně snížil. Podle úterního prohlášení čínských úřadů je pokles počtu nakažených důkazem, že preventivní opatření proti dalšímu šíření nemoci fungují. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozornila, že je brzy na to usuzovat, že epidemie je na ústupu.

Nemoc podobná svými příznaky chřipce mimo pevninskou Čínu zabila šest lidí, a to dva v Hongkongu a po jednom na Tchaj-wanu, Filipínách, v Japonsku a ve Francii. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a v Japonsku. Česko zatím výskyt nového koronaviru nezjistilo.

Finding a vaccine against the #COVID19 could prevent a worldwide pandemic, although few expect an immediate breakthrough.



A team from Imperial College, London, is working around the clock to test potential vaccines on animals. CGTN has been inside their lab. pic.twitter.com/xtHFtS8pP1