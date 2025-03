Podle dostupných informací ukrajinská armáda loni využívala přibližně 42 000 těchto zařízení. Starlink se stal nezbytným nejen pro vojenské operace, ale také pro nemocnice, podniky a humanitární organizace, které se snaží udržet chod země během ruské agrese.

Muskovo vyjádření přichází ve chvíli, kdy se objevují zprávy o možném využívání Starlinku jako vyjednávacího nástroje v geopolitických otázkách. Agentura Reuters již v únoru informovala, že američtí vyjednavači tlačící na Kyjev, aby umožnil přístup k ukrajinským nerostným surovinám, naznačili možnost omezení služby Starlink v případě nesplnění určitých podmínek.

Situace vyvolala okamžité reakce na mezinárodní scéně. Americký senátor Marco Rubio uvedl, že „nikdo nevyhrožuje odpojením Ukrajiny od Starlinku“, a zároveň zdůraznil, že bez této technologie by Ukrajina „prohrála válku již dávno“. Podle něj by se ruské jednotky nyní nacházely přímo na hranicích s Polskem.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski reagoval na Muskovo prohlášení slovy, že „vyhrožovat oběti agrese je neetické“. Zároveň naznačil, že pokud by se společnost SpaceX ukázala jako nespolehlivý partner, Varšava by byla nucena hledat alternativního poskytovatele satelitního internetu. Polsko patří mezi hlavní sponzory ukrajinského přístupu ke Starlinku.

Kromě otázky Starlinku se objevují i zprávy o zhoršující se situaci na bojišti v důsledku dočasného omezení americké zpravodajské podpory. Podle ukrajinských a západních zdrojů již tento krok umožnil ruským silám postup na některých úsecích fronty.

Časopis Time citoval nejmenovaného ukrajinského důstojníka, který uvedl, že kvůli pozastavení americké vojenské pomoci nemohou ukrajinské jednotky využívat „některé ze svých nejlepších zbraňových systémů“. Nejvíce se situace údajně projevila v Kurské oblasti, kde ukrajinské síly ztratily schopnost včas odhalit ruská letadla blížící se k hranicím.

Podle Institutu pro studium války (ISW) sice nelze tyto informace nezávisle ověřit, ale i nadále platí, že jakékoli omezení americké zpravodajské podpory by mohlo vážně poškodit obranyschopnost Ukrajiny.

Mezitím se na sociální síti X Musk vyjádřil k širšímu kontextu války. Uvedl, že je „znechucen léty zbytečného krveprolití v patové situaci, kterou Ukrajina nakonec nevyhraje“. Toto vyjádření vyvolalo vlnu kritiky, zejména z ukrajinské strany, která opakovaně zdůrazňuje, že její boj za svrchovanost a nezávislost bude pokračovat bez ohledu na obtíže.

Ruské síly podle ukrajinských představitelů v posledních dnech zesílily útoky na několika úsecích fronty. Kromě těžkých bojů v Doněcké oblasti se objevily zprávy o speciálních jednotkách, které údajně využily plynovod k tajnému přesunu a překvapivému útoku na ukrajinské pozice v Kursku.

Ukrajinská vláda i nadále usiluje o zajištění dodávek zbraní a vojenského materiálu ze západních zemí. Klíčovým tématem jednání se spojenci je nejen vojenská pomoc, ale také možnost širší mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a strategických dodávek technologií, včetně satelitní komunikace.

Situace na frontě zůstává mimořádně složitá a nejistá. Jakékoli výpadky v komunikační infrastruktuře či zpravodajské podpoře mohou mít dalekosáhlé důsledky. Ukrajinské velení proto apeluje na své spojence, aby i nadále poskytovali veškeré dostupné prostředky k odražení ruské agrese.

Jestliže by došlo k omezení Starlinku nebo úplnému přerušení americké vojenské podpory, mohlo by to mít zásadní vliv na další vývoj konfliktu. Kyjev proto varuje před jakýmkoli politickým rozhodnutím, které by mohlo oslabit jeho obranyschopnost a posílit ruskou pozici na bojišti.