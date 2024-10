Bannon je venku z vězení. Problémy Trumpova muže ale nekončí

Bývalý šéf Trumpových kampaní nastoupil do výkonu trestu na začátku července. Podle CBS News sice veřejně tvrdil, že jde do vězení s hrdostí, ale zároveň se v zákulisí opakovaně snažil o zkrácení trestu. Naposledy se tak stalo před dvěma týdny.

Bannon byl předloni v červenci odsouzen za pohrdání Kongresem ke čtyřem měsícům vězení v káznici Danbury ve státě Connecticut.

Stanice uvedla, že Bannonovy problémy s justicí jeho propuštěním z vězení neskončí. Byl totiž obviněn v dalším případu ve státě New York. Podle žalobců došlo k podvedení dárců v rámci kampaně We Build The Wall, jejímž cílem bylo postavení části zdi na hranicích USA a Mexika. Obvinění se týkají také praní peněz. Obžalovaný vinu odmítá.

Bannon už byl dříve obžalován v podobném případu na federální úrovni, ale Donald Trump jej omilostnil v závěru svého prezidentského mandátu. CBS zmínila, že v kauze ve státě New York by mu milost dát nemohl, protože se odehrává na úrovni státu. Trump aktuálně opět kandiduje na prezidenta, jeho soupeřkou je nynější viceprezidentka Kamala Harrisová.