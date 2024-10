Biden a západní spojenci slíbili, že budou pokračovat v pomoci Ukrajině

Čtyři západní lídři se shodli na důležitosti pokračování v podpoře Ukrajiny. V jejich společném prohlášení jasně zaznělo: "Jsme odhodláni pokračovat v podpoře Ukrajiny a jejího úsilí o spravedlivý a trvalý mír." Tímto prohlášením potvrzují, že nehodlají ustoupit od pomoci, kterou Ukrajina tolik potřebuje, a ukazují jednotu Západu v této těžké době.

Biden spolu s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem "diskutovali o plánu poskytnout Ukrajině další bezpečnostní, ekonomickou a humanitární pomoc".

Prezident Biden, jehož mandát brzy vyprší, se setkal se zahraničními lídry na své rozlučkové návštěvě Německa jen několik týdnů před americkými prezidentskými volbami. "Čeká nás velmi náročná zima. Nesmíme polevit a vzdát se," řekl Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se snažil přesvědčit evropské spojence o nutnosti podpory a přijetí Ukrajiny do NATO, ale jeho "plán vítězství" narazil na jasné odmítnutí. Spojenci, včetně Washingtonu a Londýna, se postavili proti jeho požadavku na okamžité členství a také na zásah na ruském území západními zbraněmi. Německý kancléř Scholz to shrnul slovy: "Ukrajinu podporujeme co nejintenzivněji. Děláme to však tak, aby se NATO nestalo účastníkem války a aby tato válka nepřerostla v ještě větší katastrofu."