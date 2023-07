Biden nařídil poskytnout ICC důkazy o ruských zvěrstvech, Pentagon se obává stíhání amerických vojáků

Pentagon tvrdí, že by to mohlo připravit půdu pro stíhání amerických vojáků ze strany soudu sídlícího v Nizozemsku. Na několikaměsíční spory mezi ministerstvem obrany a Bidenovou administrativou upozornil americký list New York Times.

Spojené státy totiž nikdy nepodepsaly Římský statut, aby se staly členem ICC. Z tohoto důvodu tvrdí, že nepodléhají jeho jurisdikci. „Jsme rádi, že administrativa konečně podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu,“ uvedli senátoři Duck Durbin a Lindsey Grahamová ve společném středečním prohlášení.

„Zajištění toho, aby Spojené státy dělaly vše, co je v jejich silách, a pohnaly pachatele zvěrstev na Ukrajině k odpovědnosti, je nezbytné pro pomoc našim ukrajinským přátelům a pro vyslání jasného vzkazu Putinovi: Spojené státy nebudou tyto strašlivé zločiny tolerovat,“ pokračovali senátoři.

Americké zpravodajské služby údajně shromáždily informace včetně podrobností o rozhodnutích ruských představitelů záměrně zasáhnout civilní infrastrukturu na Ukrajině a násilně deportovat tisíce ukrajinských dětí z okupovaných území, zdůrazňuje NYT.

Bílý dům prozatím neoznámil jasnou změnu politiky ani pomoc, kterou při vyšetřování kromě poskytnutí důkazů poskytne. „Podporujeme celou řadu mezinárodních vyšetřování s cílem identifikovat a pohnat k zodpovědnosti osoby, které jsou za to zodpovědné. Pokud jde konkrétně o Mezinárodní trestní soud, nebudeme hovořit o podrobnostech případné spolupráce, což je v souladu s praxí soudu, který se žádostmi o spolupráci nakládá důvěrně,“ shrnula mluvčí Rady pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová.

„Je škoda, že to neoznámí veřejně, protože je to správné,“ podotkl bývalý vrcholný právník na ministerstvu zahraničí za vlády George W. Bushe John Bellinger.

Změnu v americké politice vůči ICC by ocenil také demokratický senátor za New Jersey Bob Menendez. Podle NYT v dopise zaslaném ministru zahraničí Antony Blinkenovi vyzval úřady, aby spolupracovaly se soudem, pokud jde o deportaci ukrajinských dětí. „O změně politiky jsem zatím neslyšel, ale byla by to vítaná zpráva. Kamenování Pentagonu je ale nepřijatelné,“ dodal Menendez.