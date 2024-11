Bidena čeká v úřadu poslední rozhodnutí. Bude ze všech nejtěžší

Následně se o několik dní později objeví před soudem v Los Angeles kvůli daňovým podvodům, k nimž se přiznal letos v září. Celá situace otevírá citlivou otázku, zda Joe Biden zasáhne ve prospěch svého syna prostřednictvím prezidentského milosti nebo zmírnění trestu. Uvedl to server Politico.

Přestože Biden již během prezidentské kampaně opakovaně zdůrazňoval, že nebude do právních problémů svého syna zasahovat, výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump znovu zvítězil, by mohl jeho postoj změnit. Nabízí se možnost zmírnění trestu (komutace), která by Huntera Bidena ušetřila vězení, aniž by z něj dělala nevinného. Tím by Joe Biden mohl projevit otcovskou soucit, aniž by popřel spravedlnost.

Obvinění, kterým Hunter Biden čelí, by podle mnohých expertů za jiných okolností pravděpodobně nebyla vznesena. Například případy podobné tomu s držením zbraně jsou velmi vzácné, a daňové podvody se často řeší dohodou o nápravě, nikoliv trestním stíháním. Avšak pod tlakem Trumpa a republikánů se Bidenovo ministerstvo spravedlnosti rozhodlo jeho syna stíhat, což vyvolalo politické napětí a spekulace o motivech.

Hunter Biden původně uzavřel dohodu, která by jeho právní problémy řešila mírněji. Avšak tato dohoda byla zmařena soudcem v Delaware, jenž byl jmenován Donaldem Trumpem, načež byla kauza přenesena na speciálního vyšetřovatele Davida Weisse, republikána rovněž jmenovaného Trumpem. Weiss následně prosadil tvrdší obvinění.

Podle federálních trestních směrnic hrozí Hunteru Bidenovi v případu zbraně více než rok vězení, zatímco za daňové podvody by mohl být odsouzen až na tři roky. V Delaware by však mohl být trest zmírněn na pokutu či podmínku kvůli výjimečné povaze obvinění. V případě Los Angeles se však očekává přísnější rozsudek kvůli povaze daňových deliktů a výši nezaplacených daní, jež činí 1,4 milionu dolarů.

Pokud by byl Hunter Biden odsouzen k vězení, jeho otec by mohl použít prezidentské právo k zmírnění trestu. Tento krok by byl bezprecedentní, ale nikoliv nelegitimní. Historie amerických prezidentů ukazuje, že využití milosti či zmírnění trestu bylo v minulosti spojováno i s politickými spojenci, což Trump hojně praktikoval.

Rozhodnutí o zásahu do trestu Huntera Bidena by mělo dalekosáhlé důsledky nejen pro Joea Bidena, ale i pro Demokratickou stranu. Prezident, jehož politická budoucnost byla otřesena Trumpovým vítězstvím, by mohl být obviněn z protekce. Na druhé straně by pro něj jako otce mohlo být těžké nezasáhnout, zvláště vzhledem k tragédiím, které jeho rodinu postihly, včetně smrti jeho prvního syna Beaua a Hunterových veřejných bojů se závislostí.

Z politického hlediska by komutace nebo milost mohla být vnímána jako slabost nebo zneužití moci. Zároveň však nelze přehlížet, že Donald Trump během svého působení využíval práva udělit milost či zmírnit trest pro své blízké spojence i rodinu, což jeho strana z velké části akceptovala.

Joe Biden tak stojí před mimořádně obtížným rozhodnutím. Na jedné straně je zde tlak na zachování nestrannosti a respektování právního procesu. Na straně druhé je jeho role otce, který může zasáhnout, aby svého syna uchránil před vězením. Tento krok by mohl nejen zmírnit utrpení jeho rodiny, ale také poslat vzkaz o lidskosti a soucitu v době, kdy je politická scéna hluboce polarizována. Jak se Biden rozhodne, zůstává otázkou, která bude mít významné důsledky pro jeho osobní i politický odkaz.