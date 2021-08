Afghánským ženám vzkázal mluvčí Tálibánu, aby raději neopouštěly domovy

Mluvčí radikálního islamistického hnutí Tálibán Zabiulláh Mudžáhid vyzval afghánské ženy, aby raději zůstaly doma, protože tálibové nebyli vycvičeni, aby je respektovali. Ženy, které nemohou docházet do zaměstnání, dostanou i tak svou výplatu, napsal list The New York Times (NYT) s odvoláním na Mudžáhida.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK