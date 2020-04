Izrael odmítl žádost Britů o prodej ventilátorů

Britský ministr zahraničí Dominic Raab o ně žádal minulý týden, kdy byl premiér Boris Johnson na jednotce intenzivní péče kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19.

Izraelský ministr hospodářství Eli Cohen export ventilátorů z Izraele zakázal. Raab telefonoval Netanjahuovi a žádal ho, aby udělal pro Británii výjimku. Podle izraelské televize mu premiér řekl, že Izrael nyní potřebuje tato zařízení pro sebe.

V Izraeli si ještě před vydáním Cohenova zákazu objednalo 30 ventilátorů také Španělsko, avšak ani tento prodej se neuskutečnil, protože ho zmařil izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac.

V Izraeli je koronavirem nakaženo přes 12.500 lidí a 130 pacientů tam zemřelo. Ve vážném stavu je 180 lidí a 133 je napojeno na ventilátory.

Netanjahu má ve čtvrtek jednat se štábem pro koronavirus o případném uvolňování omezení. Ministerstvo zdravotnictví, které bude na schůzce zastoupeno, se domnívá, že situace v Izraeli není dostatečně stabilní na to, aby bylo možné začít odvolávat vydaná omezení. Ministerstvo financí je ale toho názoru, že prodlužování omezení nenávratně poškodí ekonomiku.

Netanjahu večer zahájil konzultace s vůdcem uskupení Modrá a bílá Bennym Gancem. Prezident jim prodloužil do dnešní půlnoci místního času (23:00 SEČ) termín na dohodu o společné vládě. Podle izraelských médií se zatím politici neshodli na dvou klíčových tématech, což je jmenování soudců a zákon, který Gancovi zaručí, že se v rotačním systému stane premiérem po Netanjahuovi.

I za této situace může podle deníku Haarec Ganc oznámit, že se mu podařilo koalici sestavit, a dostal by další týden na dokončení vyjednávání, než vládu formálně představí. Pokud to Ganc neudělá, požádá prezident Reuven Rivlin poslance, aby si pro post premiéra vybrali jiného kandidáta, jehož podpoří nejméně 61 ze 120 členů parlamentu. Když nebude úspěšný, čekají Izrael další volby, které by byly od loňského dubna čtvrté.