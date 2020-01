Opěvování Hitlera je nepřípustné. Spotify maže antisemitské skladby

"Sporný obsah generovaný uživateli porušuje naše předpisy a je právě odstraňován. Spotify zakazuje všechny uživatelské obsahy, které jsou urážející, hanící, pomlouvačné, pornografické, výhružné nebo obscénní," citoval list Times of Israel mluvčího.

Ve středu deník informoval o playlistech s písněmi vyzývajícími k zabíjení Židů, zesměšňující dětskou oběť holokaustu Anne Frankovou a naopak velebící Hitlera.

Do čtvrtečního večera byla většina závadného obsahu údajně odstraněna, ale stále tu zůstalo mnoho přístupných profilů registrovaných pod jménem Adolf Hitler.

Streamovací platforma Spotify se stala terčem kritiky také ze strany osvětimského památníku.

"Music-streaming giant Spotify is host to dozens of user-generated playlists with titles praising Nazi dictator Adolf Hitler, mocking Holocaust victims, and featuring photos of swastikas and white nationalist hate symbols." @Spotify. Do better, please.https://t.co/fSat9NZf55