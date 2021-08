V Afghánistánu má být opět zakázána hudba

Hnutí Tálibán znovu zakáže v Afghánistánu hudbu, protože ji považuje za neislámskou. Bude se ale snažit lidi spíš přesvědčit, aby zákaz dodržovali, než že by se je pokoušel k tomu donutit. Uvedl to mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid ve středečním rozhovoru s americkým listem The New York Times.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK