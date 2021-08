Život žen v Afghánistánu: Pod nástupem Tálibánu se obávají o svůj osud, zejména ty rozvedené

V hluboce konzervativní a patriarchální zemi se žen, které se vzepřou konvencím a požádají o rozvod, zřeknou jejich vlastní rodiny a zatratí je i většinová společnost. Problémem se pro ně stává například i pronájem bytu, pro který je v Afghánistánu potřeba souhlas mužského příbuzného.

Situaci rozvedených žen v této muslimské zemi shrnuje afghánské přísloví: "Žena opouští rodný dům jen v bílých svatebních šatech a vrátit se do něj může jen v bílém rubáši."

Navzdory společenskému stigmatu a překážkám na cestě k nezávislosti se pro rozvod rozhodly i Rúkia a Tahíra, které nyní sdílí společný byt a jsou si vzájemně oporou. Obě se narodily jako uprchlice v Íránu. Rúkia, které je dnes 30 let, se do Afghánistánu vrátila v roce 2009, když věřila v jeho lepší budoucnost. Po rozvodu strávila zimu i s pětiletým synem v ženském útulku v Kábulu. Její otec umíral, členky rodiny ji zavrhly. Kvůli tíživé situaci se vzdala syna a předala ho manželově rodině. Po většině rozvodů v Afghánistánu dítě starší pěti let připadne manželovi.

Tahíru provdaly, když jí bylo 19, s manželem vydržela dva roky. Vrátila se pak sice do domácnosti své rodiny, ale ta jí dávala natolik zakusit její odlišnost a nevítanost, že nakonec z domu odešla. "Nejedli se mnou u jednoho stolu, odmítli se dotknout jídla, které jsem připravila. Říkali, že jsem rozvedená a co připravím, je nečisté," vzpomíná Tahíra.

Přestože neexistují žádné statistiky o počtu rozvedených, ovdovělých a svobodných žen, předpokládá se, že v celé zemi jich samostatně žijí tisíce, zejména ve velkých městech. S postupem Tálibánu ale jejich osud visí na vlásku, píše The Guardian. Jejich obavy se zakládají na příbězích, které se šíří z území dobytých Tálibánem. Hnutí tam již údajně zavádí nové pořádky, ženy nesmějí bez mužského doprovodu vycházet z domu a musejí nosit burku. Rozvedené ženy ovšem nemají kam utéct.

"Velmi se bojíme nucených sňatků s příslušníky Tálibánu. Pokud si pro nás přijdou, vezmeme si život samy," říká Tahíra.