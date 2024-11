Boj začal dříve, než byly sečteny hlasy. CNN popsala, co se dělo, když Trump zjistil, že vyhrál volby

Tyto tiché debaty se rychle proměnily v napjatý boj, který se nyní odehrává přímo na terase Trumpova klubu Mar-a-Lago. Ve středu večer byl téměř každý stůl obsazen, přičemž probíhaly zákulisní manévry o to, kdo sedí kde a jak blízko k Trumpovu oblíbenému stolu za sametovým lanem, jak sdělily CNN dva zdroje.

Pozorovatelé zahlédli Roberta F. Kennedyho Jr., Donalda Trumpa Jr., Tulsi Gabbardovou, Toma Barracka a předsedy Trumpova přechodového týmu, Howarda Lutnicka a Lindu McMahonovou, jak se pohybují kolem klubu. Trump strávil část dne projednáváním seznamu jmen, který před volbami sestavil Lutnick, přestože někteří spekulují, zda se Trump bude řídit výhradně jeho doporučeními.

Uchazeči o vedoucí pozice již začali telefonovat s cílem uzavřít aliance s dalšími zájemci o místo v nové administrativě. Několik z nich dokonce přiletělo na Floridu, aby získali osobní schůzky s Trumpem, který má o klíčových rozhodnutích rozhodnout v nejbližších dnech.

Jak Trump zužuje svůj výběr, již několik možností vyřadil, uvedli lidé obeznámení s tímto chaotickým, ale energickým procesem.

Republikánská poslankyně Elise Stefaniková z New Yorku, která zastává pozici předsedkyně konference Republikánů v Kongresu, je zvažována jako možná velvyslankyně USA při OSN.

Jeden z největších bojů, který vyvstal – o pozici vedoucího kanceláře Bílého domu – již byl vyřešen.

Trump ve čtvrtek oznámil, že do této role jmenoval svou volební manažerku Susie Wilesovou, kterou označil za první ženu na této pozici. Wilesová je široce uznávána za vedení Trumpovy nejdisciplinovanější kampaně.

Před rozhodnutím však soupeřily dvě jména: Wilesová a Brooke Rollinsová, která sloužila během Trumpova prvního období a nyní vede Americký institut pro politiku První Amerika. Rollinsová nakonec odstoupila z boje o tuto pozici, když bylo jasné, že by to znamenalo vážný mocenský střet s Wilesovou. Rollinsová by však stále mohla získat určitou pozici v Trumpově administrativě.

Trumpovi bylo doporučeno, aby se o obsazení této klíčové role rozhodl rychleji než v roce 2016, kdy během chaotického přechodného období čekal až do následující neděle, aby jmenoval Reince Priebuse. Mít vedoucího kanceláře již v tuto chvíli by znamenalo vytvoření centra moci, na které by se lidé mohli obrátit místo přímého kontaktu s Trumpem.

Nicméně podle jednoho ze zdrojů to byl právě Trump, kdo v posledních dnech volal lidem, které by rád viděl na klíčových pozicích.

Trump během posledních měsíců občas zmínil některá jména jako možné kandidáty do své administrativy, ale nevěnoval této otázce hlubší pozornost. Podle jeho blízkých spolupracovníků bývalý prezident považuje za nešťastné probírat obsazení administrativy před volbami a proto o tom odmítal mluvit podrobněji.

Při sestavování svého týmu se Trump chce odměnit těm, kteří při něm stáli během posledních dvou let, a v soukromí dal jasně najevo, že má v úmyslu podpořit i ty, kteří ho podporovali – i kdyby jejich názory nutně neodpovídaly těm jeho.