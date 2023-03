Bolsonaro se vrátil do Brazílie, opozice ho vítá jako lídra

Před odletem z amerického Orlanda dnes tento krajně pravicový politik v rozporu se svými dřívějšími prohlášeními řekl, že se do čela opozice proti současnému levicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva nepostaví. "Nepovedu opozici, chci pomáhat svojí straně coby člověk se zkušenostmi," uvedl v rozhovoru s televizí CNN Brasil. Řekl také, že se chystá podpořit svou Liberální stranu (PL) v kampani před místními volbami, které se uskuteční příští rok.

Bolsonaro z Brazílie odcestoval v prosinci dva dny předtím, než měl po prohraných volbách předat prezidentský úřad svému nástupci. Svou porážku nikdy oficiálně neuznal. Agentura DPA připomněla, že se nenaplnilo očekávání, že Bolsonarův přílet si nenechají ujít tisíce jeho podporovatelů, na letiště se jich podle zveřejněných fotografií dostavily pouze menší skupinky.

Exprezident tvrdil, že do USA zamířil, aby si odpočinul, jeho kritici ale upozorňovali, že motivací pro odjezd za hranice mohlo být i vyšetřování, které Bolsonarovi v Brazílii hrozí. Stíhání by se mohlo týkat například podezření, že svými výroky podnítil nepokoje z 8. ledna v Brasílii, kde odpůrci nového prezidenta vnikli do budov prezidentské kanceláře, parlamentu a nejvyššího soudu. V té době byl Bolsonaro již na Floridě, své příznivce oslovoval především přes sociální sítě.