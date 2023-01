Borrell věří, že JAR by mohla přimět Rusko k ukončení války na Ukrajině

V projevu po boku jihoafrické ministryně zahraničí Naledi Pandorové v hlavním městě Pretorii Borrell uvedl, že EU nežádá Jihoafrickou republiku, aby si vybrala stranu, ale pouze žádá země celého světa, aby se postavily na stranu Charty OSN. "Toto není jen evropská válka. Odehrává se na evropské půdě, ale týká se celého světa," řekl.

Pandorová uvedla, že řešení současných problémů spočívá v zapojení mnoha stran do řešení konfliktů a že všichni musí hledat společnou řeč. "Nejen Jihoafrická republika a další africké země musí hrát roli při hledání míru. Jsme to my všichni, kdo se musí snažit dospět k vyjednanému výsledku, který by řešil obavy všech zúčastněných stran," řekla.

Borrell navštívil Jihoafrickou republiku jen několik dní poté, co s Pandorovou v Pretorii jednal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. JAR je jedním z nejdůležitějších spojenců Ruska v Africe, která je v postoji k ruské invazi na Ukrajinu a západním sankcí proti Rusku rozdělená.

Borrell se rovněž vyjádřil ke sporu o vývozu citrusových plodů z JAR do EU a uvedl, že se řeší na nejvyšších úrovních. Jihoafrická republika a EU se nedokázaly dohodnout na přísných omezeních EU, která před téměř šesti měsíci zastavila vývoz jihoafrických citrusů do EU.