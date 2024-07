Premiér Sunak podal králi demisi. Po historické porážce Konzervativců končí i v čele strany

Britský premiér Rishi Sunak ohlásil svou rezignaci a úmysl odejít z čela Konzervativní strany poté, co jeho strana utrpěla historickou porážku v parlamentních volbách. V posledním projevu v Downing Street vyjádřil podporu svému nástupci Keiru Starmerovi z Labouristické strany, který vedl stranu k výraznému vítězství ve volbách.

„V této práci budou jeho úspěchy úspěchy nás všech," řekl odcházející premiér. „Ať už se v této kampani neshodneme jakkoliv, je to slušný člověk se smyslem pro veřejnou službu, kterého respektuji," pokračoval.

Sunak neodstoupí z čela Konzervativní strany s okamžitou platností. Řekl, že tak učiní „jakmile budou připraveny podmínky pro výběr mého nástupce".

Sunak prohlásil, že Konzervativní strana nyní potřebuje rekonstrukci a opětovné přijetí své „klíčové“ role v opozici. Omluvil se také stranickým kandidátům a aktivistům za nedostatek volebního úspěchu: „Je mi líto, že jsme nedokázali ocenit vaše úsilí. Bolí mě, když si uvědomuji, kolik skvělých kolegů, kteří tolik přispěli svým komunitám a naší zemi, již nebude v Dolní sněmovně.“

Následně se vydal na svou poslední audienci u krále v Buckinghamském paláci před tím, než se Keir Starmer formálně ujme úřadu premiéra. Sunak při svém hodnocení svého dědictví zdůraznil, že dosáhl snížení inflace na cílovou hodnotu Bank of England 2 %, snížil úrokové sazby hypoték a posílil mezinárodní postavení Spojeného království. Zmínil také podporu pro Ukrajinu a vyjednávání o obchodních dohodách v rámci Windsorského rámce po brexitu v Severním Irsku.

„Na tyto úspěchy jsem hrdý,“ uvedl. „Věřím, že naše země je nyní bezpečnější, silnější a odolnější než před 20 měsíci. Je prosperující, spravedlivější a odolnější než v roce 2010.“ Sunak také reflektoval na svůj historický status prvního asijského premiéra Spojeného království a zdůraznil: „Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Británie je, jak mimořádně normální je, že dvě generace poté, co sem moji prarodiče přišli s málo, jsem se mohl stát premiérem. A viděl jsem své dvě malé dcery, jak zapalují svíčky Diwali na schodech Downing Street. Musíme se držet této představy o tom, kdo jsme - o vizí laskavosti, slušnosti a tolerance, která vždy byla britským způsobem.“

Mezi poraženými toryi začíná obviňování

V pooelu historické porážky konzervativců se mezi sesazenými poslanci a aktivisty vzedmula vlna nevole kvůli chybám ve strategii volební kampaně strany.

"Kandidáti jsou rozhořčeni na CCHQ, která stáhla lidi z oblastí, které byly potenciálně výherní," sdělil jeden vysoký člen strany Financial Times.

Jako příklad uvedli Hendon, kde konzervativci prohráli o pouhých 15 hlasů, a dodal, že aktivistům bylo „před dvěma týdny nařízeno, aby tam ukončili svou kampaň".

Jiní konzervativní kandidáti a poradci nazvali tuto kampaň nejhorší v historii strany a někteří vinili Rishiho Sunaka.

Sunak vyzývá k laskavosti, slušnosti a toleranci

Nyní už ex-premiér Británie vyzval k zachování „vize laskavosti, slušnosti a tolerance" pro Spojené království. Píše web Deadline.

„Jednou z pozoruhodných věcí na Británii je, jak neuvěřitelné je, že dvě generace poté, co moji prarodiče přišli do této země, jsem se mohl stát premiérem," řekl. „Musíme zůstat věrní tomu, kým jsme. Je to těžký den, ale opouštím tuto práci s hrdostí, že jsem byl vaším premiérem."

Sunak věnoval Starmerovi vřelá slova, která stála v kontrastu s občas nemilosrdnou kampaní, a označil ho za „slušného, veřejně založeného muže, kterého si vážím".

„On a jeho rodina potřebují naše pochopení, když přecházejí do nové fáze života a vypořádávají se s touto nejnáročnější prací ve stále nestabilnějším světě," dodal. „Jeho úspěchy budou našimi úspěchy a přeji jemu i jeho rodině hodně štěstí v budoucím životě."