"Bude mě nudit." Sting varoval před hudbou stvořenou umělou inteligencí

"Stavební kameny hudby patří nám, lidem," řekl Sting v rozhovoru pro BBC. "Bude to bitva, kterou v následujících letech povedeme všichni, abychom ubránili náš lidský kapitál před AI," poznamenal.

Komentáře přišly poté, co spatřilo světlo světa několik písní z hlasy slavných umělců naklonovanými prostřednictvím umělé inteligence. V únoru použil technologii DJ David Guetta, aby přidal hlas rappera Eminema do jedné ze skladeb. V dubnu vyšel uměle vytvořený duet Drakea a The Weekenda.

Sting to přirovnal k tomu, když sleduje film s počítačovými efekty. "Vůbec mě nezaujme. Hned se nudím, když uvidím obrázek vygenerovaný počítačem. Domnívám se, že se budu cítit stejně u muziky vytvořené AI," poznamenal.

Podle slavného multiinstrumentalisty jde o užitečné nástroje, ale musí je řídit lidé. "Nemyslím si, že můžeme všechno přenechat strojům. Musíme být obezřetní," dodal s tím, že v hudbě by mohla umělá inteligence posloužit například v žánru elektronické taneční hudby.