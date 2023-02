Bulharsko by mohlo vstoupit do eurozóny v lednu 2025

Bulharsko je nejchudší členskou zemí Evropské unie a doufá, že přijetí eura mu pomůže přilákat více investic. Země se však potýká s politickými problémy a v dubnu ji čekají už páté parlamentní volby za poslední dva roky.

Bulharská ministryně financí Rosica Velkovová-Želevová minulý týden uvedla, že Bulharsko neplní podmínky týkající se inflace a neprovedlo některé právní změny nezbytné pro přijetí eura. Dodala nicméně, že Bulharsko by se stále mohlo pokusit o zavedení eura od poloviny příštího roku.

Dombrovskis však upozornil, že země do eurozóny obvykle vstupují na začátku roku, což je podle něj praktičtější. Uvedl také, že vzhledem k vysoké inflaci by nemělo Bulharsko se vstupem do eurozóny spěchat. "Leden 2025 by mohl být jedním z možných termínů," dodal.

Přijetí eura podporují všechny hlavní politické strany v Bulharsku. Plánovaný vstup do eurozóny nicméně v poslední době čelí kritice ze strany některých proruských frakcí a má pouze vlažnou podporu ze strany veřejnosti. Mnoho lidí se obává, že přechod na euro prohloubí nynější zdražování zboží a služeb, podobně jako v Chorvatsku.

Bulharsko bylo společně s Chorvatskem v roce 2020 přijato do mechanismu směnných kurzů ERM-2, kterému se přezdívá čekárna na euro. Chorvatsko zavedlo jednotnou evropskou měnu na začátku letošního roku, a stalo se tak dvacátou členskou zemí eurozóny.

Současná česká vláda, stejně jako předchozí kabinety, nemá přijetí eura ve svém programu. Loni v prosinci se shodla, že Česká republika termín pro zavedení jednotné evropské měny zatím nestanoví.