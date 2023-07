Chorvatsko a dovolena aktuálně: Pozor na kolony, které přepadly na cestě první turisty

Vzhledem k vysokému provozu jsou slovinské dálnice zatížené a dochází k vytváření dopravních zácp, mnohá místa již vykazují dopravní kolaps. Zejména na úseku z Šentilje do Mariboru je očekáváno zpomalení a řidiči by měli počítat s přibližně jednohodinovým zpožděním, jak informuje web sobotainfo.com.

Podle informací z webu AMZS.si je pravděpodobné, že v sobotu odpoledne ztratíte další desítky minut cesty mezi slovinským městem Zakl a chorvatskou hranicí. V této oblasti se totiž vytvořila kolona vozidel, která se pohybuje pouze velmi pomalu.

V Rakousku jsou zatím dálnice poměrně v klidu průjezdné, napsal portál Kurier. "Prozatím byla jen krátce zablokována dálnice před Katschberským tunelem," ohlásila služba ÖAMTC.

Ve srovnání se situací na slovinských dálnicích se zdá, že pro řidiče je situace na slovenských a maďarských dálnicích příznivá. Kromě drobných zpoždění je doprava relativně plynulá a bez větších komplikací.

Omezení v Chorvatsku:

Kolony jsou zde:

Dálnice Štajerska:

- v okolí křižovatky Dragučova je zpoždění cca 5 minut,

- mezi centrem Mariboru a Malečnikem směrem na Rakousko zpoždění 20 - 30 minut.

Lublaň a pobřežní dálnice z Logatecu do Lublaně, zpoždění 10-15 minut.

Hlavní a regionální silnice:

- Koper - Šmarje - Dragonja,

- Izola - Strunjan.

Oznámení o úplných uzavírkách na tento víkend :

- Na silnici Lipnica - Kropa - Rudno mezi Kropou a Dražgoše bude z důvodu motoristické akce hodinová úplná uzavírka do 18:30.

- Silnice Velenje - Škale ve Velenje bude v sobotu mezi 17:30 a 18:15 krátkodobě uzavřena z důvodu hornické přehlídky.

- Ve Staré Fužině bude v sobotu do půlnoci z důvodu akce uzavřena silnice Jereka - Jezero.

- V Sodražici budou od soboty 20:00 do neděle 12:00 z důvodu akce uzavřeny silnice ze Sodražice na Blošku Polici, Žlebič a Hrib.

- V neděli budou mezi Šentjernej a Novi mestokrátkodobé úplné uzavírky v době od 11:30 do 17:00 z důvodu konání cyklistické akce.

Práce na silnici:

Dálnice, rychlostní silnice:

- Štýrská dálnice bude uzavřena z Pesnice do Šentilje do 3. července.

- Do 10. července bude na dálnici Gorenje uzavřena křižovatka Jesenice východ, export a import do Karavanke. V pondělí 3. července po 12. hodině bude na 8 dní uzavřen vývoz a dovoz do Lublaně.

Ostatní silnice:

- Silnice Litija - Zagorje je u Šklendrovce uzavřena do 17 hodin.

- Silnice Brezovica - Podpeč v Notranji Gorice bude až do neděle do 22 hodin uzavřena z důvodu prací na železničním nadjezdu.

- Ljubljana - Šentvid - Silnice Vodice, Silnice Tacenska , do prosince tohoto roku. Objížďka je po magistrále Brod - Šmartno i pro vozidla bez dálniční známky.

- Cesta Rudno - Češnjica, u Češnjice do 16. července.