CIA: O osudu příměří v Pásmu Gazy rozhoduje Hamás

Cohen na summitu o zpravodajství a bezpečnosti ve Washingtonu uvedl, že "to je otázka, kterou bude do značné míry zodpovídat" lídr Hamásu, přičemž přímo nepojmenoval šéfa hnutí Jahju Sinwára.

Spojené státy, Egypt a Katar se snaží zprostředkovat dohodu o příměří a propuštění rukojmích mezi Hamásem a Izraelem, aby zabránily rozšíření konfliktu na Blízkém východě.

Bílý dům oznámil pokrok v jednáních o příměří v Pásmu Gazy, která se konají v Káhiře. Tyto rozhovory by měly pokračovat na úrovni pracovních skupin ještě několik dní, i přes ozbrojené střety mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Uvedl to server Times of Israel.

Podle mluvčího Rady Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Kirbyho v těchto jednáních nadále dochází k pokroku a tým na místě označuje rozhovory za konstruktivní. Kirby zdůraznil, že víkendové raketové a dronové útoky Hizballáhu, které Izrael úspěšně odrazil, jednání neovlivnily.

Kirby také uvedl, že představitel Bílého domu Brett McGurk prodloužil svůj pobyt v Káhiře o jeden den, aby umožnil pokračování rozhovorů na nižší úrovni. „Pravděpodobně brzy odcestuje a přenechá jednání členům pracovní skupiny,“ řekl Kirby.

„Očekáváme, že jednání na úrovni pracovních skupin budou trvat nejméně několik nadcházejících dnů,“ dodal Kirby s tím, že délka trvání rozhovorů závisí na lidech přímo v jednacím sále.

Spojené státy se opakovaně vyjadřují optimisticky ohledně těchto jednání, která mají za cíl dosáhnout příměří v konfliktu v Pásmu Gazy, a to i přes názorové rozdíly mezi Izraelem a Hamásem.

Válka v Pásmu Gazy začala po útoku Hamásu na jih Izraele 7. října 2023, při kterém zemřelo přibližně 1200 lidí. Militanti také zajali asi 250 rukojmích. Odvetná vojenská operace izraelské armády v palestinské enklávě si dosud vyžádala více než 40 500 obětí, jak vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem.