Čína potvrdila, že se osobně sejdou Biden a Si Ťin-pching

Senátoři by v budoucnu mohli udělovat manželům plaketu za věrnost. Navrhuje to nedávno zvolená senátorka za obvod Plzeň-město Daniela Kovářová. O vzniku ocenění má jednat nově zřízený podvýbor pro rodinu, dočkaly by se ho páry, které spolu vydržely desítky let.