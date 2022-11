Čína se chystá na válku. Si Ťin-pching tlačí na armádu, aby byla připravena

Britské ministerstvo obrany dnes kritizovalo cesty bývalých britských vojenských pilotů do Číny, kde za úplatu cvičí piloty armády komunistické země. Zákon to sice nezakazuje, ale poznatky o fungování západních pilotů by mohly sehrát zásadní roli například při napadení Tchaj-wanu, uvedla dnes stanice BBC. Vláda chystá kroky, aby této spolupráci zabránila.