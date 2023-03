Čínští komunisté opět mluví o mírovém sjednocení země

Čínský premiér svá slova pronesl na zahájení každoročního zasedání čínského parlamentu. Zdůraznil trvající existenci principu jedné Číny, který říká, že Tchaj-wan je součástí Číny, nicméně přímo vojenskou akcí nepohrozil, poznamenala agentura Reuters. Vláda by podle něj měla uvést do praxe politiku strany, která se týká "vyřešení tchajwanské otázky" a přijmout "rozhodné kroky proti nezávislosti Tchaj-wanu a podporovat sjednocení". Li Kche-čchiang to prohlásil před asi 3000 delegáty v pekingském Paláci lidu.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Tchaj-pej si v posledních letech stěžuje na zvýšené obtěžování ze strany čínských ozbrojených sil mimo jiné v podobě přeletů čínských stíhaček nebo dronů poblíž tchaj-wanského území.

Tchajwanské úřady na prezidentova slova reagovaly s tím, že by Čína měla řešit záležitosti týkající se Tchaj-wanu pragmaticky a racionálním, rovnocenným a vzájemně uctivým způsobem.