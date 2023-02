Dlouhé čekání na pohotovosti v Británii asi přispělo k 23.000 úmrtí nad průměr

Dlouhé čekací doby na pohotovostech v Británii mohly v loňském roce přispět k přibližně 23.000 úmrtí nad dlouhodobý průměr. Uvedl to dnes server ITV News s odvoláním na nezávislou profesní asociaci lékařů urgentní medicíny ve Spojeném království The Royal College of Emergency Medicine (RCEM).