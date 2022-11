Do Polska dorazil šéf CIA, jednal s prezidentem Dudou

"Jednání se týkalo celkové bezpečnostní situace, objevil se kontext posledních událostí. Na linii mezi Polskem a Spojenými státy je nyní hodně práce," napsal Siewiera, který vede úřad pomáhající hlavě státu plnit úkoly v oblasti bezpečnosti a obrany.

Dudův spolupracovník - původní profesí vojenský důstojník, lékař a právník - měl "kontextem posledních událostí" na mysli nejspíše úterní incident, kdy na polskou ves u hranic s Ukrajinou dopadly úlomky jedné či dvou raket a zabily dva místní obyvatele.

Polský prezident uváděl, že raketu s vysokou pravděpodobností vystřelily ukrajinské síly, které se bránily ruským vzdušným útokům. Doplnil, že na Polsko nejspíše dopadla nešťastnou náhodou. Z Kyjeva nicméně zaznívá, že Polsko zasáhla ruská, a ne ukrajinská raketa.

Verzi, že raketa nebyla vypálena z Ruska, podpořil také americký prezident Joe Biden. Rusko odmítá, že by mělo s věcí cokoli společného. Mnozí světoví představitelé ale poukazují na to, že by se vůbec nic nestalo, pokud by nebyla válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo.

Moskva očekává od Varšavy, že skoncuje s protiruskými spekulacemi, a také Varšavu vyzvala, aby se nezapojovala do "špinavých provokací kyjevského režimu", uvedla mluvčí ruské diplomacie, která si dnes předvolala polského chargé d´affaires na dvacetiminutový pohovor. Mohlo jít i o odpověď na předvolání ruského velvyslance na polské ministerstvo zahraničí ještě o úterní noci; pohovor byl v tomto případě podle polských médií jen asi čtyřminutový.

Burns se v úterý v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vedením ukrajinských zpravodajských služeb. Informoval je o setkání s ruskými protějšky v Ankaře, na němž v pondělí předal Rusku zprávu Spojených států o důsledcích potenciálního použití jaderných zbraní na Ukrajině.