Navzdory těžké situaci na frontě, kterou Rusko i Ukrajina zažívají, by takový kompromis oslabil mezinárodní právo a povzbudil Rusko k dalším agresím. Historie ukazuje, že vojenské porážky Ruska často vedly k reformám, což naznačuje, že jeho selhání na Ukrajině by mohlo mít pozitivní dopady na budoucnost země i regionu.

Představa, že Rusko nelze vojensky porazit, jak tvrdí někteří západní analytici nebo lídři jako kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, je chybná. Rusko čelí na Ukrajině vysokým ztrátám na životech i vybavení a jeho vojenská výkonnost je slabá. Navíc jeho domácí situace vykazuje známky vážné destabilizace – ekonomické potíže, demografická krize a rostoucí nespokojenost obyvatelstva podkopávají Putinovu vládu.

Rusko již v minulosti čelilo vojenským porážkám, které často vedly k reformám. Prohra v Krymské válce (1853–1856) přispěla ke zrušení nevolnictví a k zavedení samosprávy. Podobně porážka v rusko-japonské válce (1904–1905) vedla k vytvoření první ruské volené parlamentní instituce, Dumy. I když některé z těchto změn byly omezené nebo krátkodobé, ukazují, že vojenský neúspěch může přinést vnitropolitickou transformaci.

Porážka v Afghánistánu (1979–1989) nejen oslabila Sovětský svaz, ale vedla i k jeho rozpadu. Dnešní situace na Ukrajině vykazuje podobné známky: vysoké ztráty, veřejná nespokojenost a klesající vliv ruského režimu.

Spojené státy a jejich evropští spojenci často argumentují třemi klíčovými obavami, které brání podpoře úplné porážky Ruska. Jsou jimi:

1) Hrozba použití jaderných zbraní – Ačkoliv Putin opakovaně varoval před překročením "červených linií", Ukrajina již tyto hranice překročila, aniž by Moskva zareagovala. Analytici tvrdí, že případné použití jaderných zbraní by mělo katastrofální následky pro Rusko samotné.

2) Chybný odhad situace na bojišti – Zatímco ukrajinské ztráty jsou značné, ruská armáda je demoralizovaná, špatně vybavená a čelí logistickým problémům. Přítomnost severokorejských bojovníků jen zdůrazňuje nedostatky ruských sil, zatímco Putinovy finanční rezervy se rychle tenčí.

3) Domácí rozklad v Rusku – Zhoršující se ekonomická situace, ztráty na životech a rostoucí zločinnost mezi válečnými veterány vedou k destabilizaci ruského vnitřního prostředí. Demografická krize a neschopnost režimu čelit těmto výzvám umocňují pocit nevyhnutelného kolapsu.

Dohoda, která by Rusku umožnila udržet okupovaná území, by měla řadu negativních důsledků. Umožnila by Putinovi deklarovat vítězství a upevnit svou moc doma i mezi spojenci, jako jsou Čína, Írán a Severní Korea. Oslabila by důvěru v Západ, který by byl vnímán jako slabý a nerozhodný. A povzbuzovala by další agresory k porušování mezinárodního práva.

Místo toho by Spojené státy a NATO měly nadále podporovat Ukrajinu vojensky i humanitárně, aby dosáhla obnovení svých mezinárodně uznávaných hranic. Pouze úplné vítězství Ukrajiny může zajistit stabilitu regionu a vyslat jasný signál, že agrese nebude tolerována.