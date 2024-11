Donald Trump prezidentem: Co bude s jeho trestními kauzami?

Donald Trump bude historicky prvním prezidentem USA, který nastoupí do úřadu se čtyřmi probíhajícími trestními kauzami. Díky svému postavení však zřejmě mnoha právním problémům unikne.

Trump je obviněn například z falšování záznamů v New Yorku. Proces se sice může dokončit, ale pravděpodobnost, že by Trump nastoupil do vězení coby starší osoba bez předešlé trestní historie, je minimální. Pokud by však přece jen byl odsouzen, jeho právníci by se odvolali, což by odložilo výkon trestu na roky.

V případě z 6. ledna 2021 čelí Trump obvinění z pokusu o změnu výsledků voleb. Nejvyšší soud uznal, že část jeho jednání spadala do výkonu funkce prezidenta, což jej částečně ochránilo. Zástupci státu nyní argumentují, že jeho činy překročily rámec prezidentských povinností. Očekává se, že s nástupem do úřadu budou obvinění stažena, jelikož úřadující prezident nemůže být stíhán.

V případu nesprávného nakládání s tajnými dokumenty obvinili Trumpa z toho, že po odchodu z úřadu uschoval v Mar-a-Lagu utajené materiály. Soudkyně Aileen Cannon, Trumpova nominantka, obvinění dříve zrušila. Trumpovo znovuzvolení však pravděpodobně povede k ukončení vyšetřování.

V Georgii čelí Trump obvinění z nátlaku na tamní úředníky kvůli ovlivnění výsledků voleb. Soudní proces může být dočasně pozastaven nebo odložen na období po jeho druhém funkčním období. Podle jeho právníka Steva Sadowa by kvůli prezidentským povinnostem případ neměl pokračovat.