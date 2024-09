Donald Trump už nebude znovu kandidovat na prezidenta

Na otázku, zda by zvažoval opětovnou kandidaturu v případě porážky, 78letý bývalý prezident pro web Full Measure odpověděl: „Ne, už kandidovat nebudu. Myslím, že to stačilo. Tím to končí. Už to nevidím jako možnost.“ Trump sloužil jako prezident v letech 2017 až 2021.

Miliardář však vyjádřil optimismus ohledně výsledku voleb 5. listopadu, kdy doufá, že bude u volebních uren „úspěšný“. V současnosti vede nad demokratickou kandidátkou a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, dokonce i v klíčových státech, které často rozhodují těsné volby v USA.

Demokraté zažili vzestup podpory poté, co prezident Joe Biden v červenci odstoupil z boje o prezidentský post po neúspěšné televizní debatě s Trumpem.

V roce 2020 Trump prohrál s Bidenem, ale odmítl výsledek voleb uznat a tvrdil, že volby byly „ukradeny“, čímž vyvolal podporu konspiračních teorií mezi svými příznivci.

Po jeho prohlášeních 6. ledna 2021 vtrhli jeho příznivci do amerického Kapitolu a pokusili se zastavit potvrzení výsledků voleb.

Trump se v posledních měsících několikrát zdráhal slíbit, že bezpodmínečně uzná výsledek nadcházejících prezidentských voleb.

Kamala Harrisová přijala pozvání od CNN na říjnovou předvolební debatu, což její volební tým oznámil v sobotu a zároveň vyzval Trumpa k účasti. Tato debata je plánována na 23. října.

Harrisová a Trump se již setkali v první a možná jediné společné předvolební debatě, kterou vysílala stanice ABC 10. září. Trump tvrdil, že tuto debatu vyhrál, i když některé průzkumy naznačují opak. Krátce po debatě Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že další debatu s Harrisovou nepodstoupí.

V červnu Trump debatoval také s Bidenem, který krátce poté odstoupil z prezidentského souboje.