Donald Trump: „Žijeme ve fašistickém státě." Mnohá media jeho projev přerušila kvůli údajnému lhaní

V pátek uspořádal bývalý prezident a odsouzený politik Donald Trump tiskovou konferenci ve vestibulu Trump Tower na Manhattanu, symbolu jeho finanční moci, která ho katapultovala do politiky. Tato konference, nebo-li spíše monolog, se konala jen několik hodin poté, co porota v případě s pornoherečkou Stormy Daniels shledala Trumpa vinným ze všech 34 obvinění z falšování účetních záznamů týkajících se úplatku.

Donald Trump během této své tiskové konference uvedl řadu lživých tvrzení, což přimělo některé americké televizní stanice přerušit přenos před jeho koncem. Například americký korespondent Sky News Mark Stone poznamenal, že mezi lži patří i tvrzení, že zločinci byli propuštěni z vězení v Konžské republice a posláni do USA.

Zatímco některé americké televizní stanice jeho výroky vždy opakují, jiné tentokrát přerušily přenos a vrátily se předčasně do studia.

„Například CNN a další přerušili jeho projev před koncem. Musí být schopni prezentovat, co říká, ale také konfrontovat jeho lži."

K tvrzení o Kongu a imigraci Stone uvádí, že objektivně lze říci, že jižní hranice USA je „v nepořádku" a za vlády Joea Bidena se situace zhoršila. Nicméně dodává, že Trump „říká věci, které jsou prostě lživé".

„Řekl, že Kongo vyprazdňuje svá vězení a posílá zločince do USA, což prostě není pravda. Konžská vláda tvrdí, že toto tvrzení je naprosto nepodložené."

„Odborníci na Demokratickou republiku Kongo rovněž potvrdili, že jde o lež."

Stone také uvedl, že „Trump říká, že demokraté zakážou auta. Samozřejmě, že to neudělají; místo toho chtějí zvýšit daně na benzínová auta, aby více lidí jezdilo s elektromobily, což je běžná praxe mnoha vlád po celém světě. Hovořil také o tom, že kriminalita v celé zemi je hrozná. Ano, v USA je problém s kriminalitou, ale kriminalita ve skutečnosti klesá. Všechno je to o vnímání a realitě. Mluvil jsem s mnoha lidmi po celé zemi, ve venkovských částech Střední Ameriky, kteří mají pocit, že New York je děsivá 'no go' zóna, ale nikdy tomu tak nebylo. Donald Trump je krmí prostřednictvím zpravodajských kanálů jako FOX, News Max a dalších."

Americký korespondent James Matthews řekl, že „40minutový monolog“ bývalého prezidenta ukázal „smysl pro strategii Donalda Trumpa“ po jeho odsouzení. Říká, že Donald Trump udělal to, co vždy: uspořádal dlouhou tiskovou konferenci. „Neslyšeli jsme nic nového, což je taktika, jak si podmanit publikum.“ Matthews poznamenal, že Trump opakoval své známé rétorické postupy, které oslovují americké voliče, a zaměřil se na útoky na okresního prokurátora Alvina Bragga, což podle něj „zdůrazňuje obvinění z politické zaujatosti“. Dále uvedl, že Trump nepřipustil otázky médií, které by mohly být „nepohodlné“.