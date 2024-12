Pokrovsk, město ležící na důležitých zásobovacích trasách ukrajinských sil v Doněcku, čelí intenzivním útokům ruské armády. Podle generála Syrského jsou ruské síly v převaze, zejména pokud jde o počet vojáků. Ruské útoky zahrnují nasazení letectva i dronů první osoby (FPV), které cíleně napadají ukrajinské zásobovací linie. Tyto útoky vážně ohrožují schopnost Ukrajiny zásobovat své jednotky v oblasti a udržet obranu.

Od února, kdy Rusko dobylo strategické město Avdijivka, se jeho jednotky posunuly o téměř 30 mil a obsadily přibližně 400 čtverečních mil regionu. Nyní postupují směrem na Pokrovsk, přičemž se zaměřují na slabší místa ukrajinské obrany v okolí. Podle ukrajinských zdrojů utrpí Rusko při těchto útocích značné ztráty, údajně až 400 vojáků denně jen v této oblasti. Přesto jsou jejich masivní útoky krátkodobě úspěšné.

Generál Syrskyj osobně navštívil jednotky v oblasti Pokrovska a vyjádřil uznání mimořádné odolnosti ukrajinských vojáků. Současně ale někteří velitelé, jako například Serhij Filimonov z batalionu „Vlci Da Vinci“, ostře kritizují velení za stanovování nerealistických cílů a špatné pochopení situace na frontě. Podle Filimonova jsou tyto chyby hlavním důvodem současných problémů ukrajinské obrany.

Pokud Pokrovsk padne, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky. Ztráta města by narušila obranné linie a zásobovací trasy, čímž by Rusko získalo přístup k dalším částem regionu Doněck. Situace je napjatá i v dalších oblastech fronty. Na jihozápadním křídle se ukrajinské jednotky připravují na možný ústup z města Kurachove, které je klíčovým bodem na cestě do sousední Záporožské oblasti.

Ruské síly zde mění taktiku – namísto útoků z východu nyní postupují ze severu, kde se jim podařilo získat kontrolu nad mnoha zásobovacími trasami. Podle ukrajinských zdrojů se boje přesouvají do oblasti Dachne, která by mohla sloužit jako nová linie obrany.

Další důležité bojiště se nachází u Velké Novosilky na hranici Doněcké a Záporožské oblasti. Toto místo slouží jako klíčová základna pro ukrajinské ofenzivy i obranu. Po ruském obsazení Vuhledaru v říjnu Rusko postoupilo o dalších 20 mil směrem k Velké Novosilce. Ztráta této oblasti by pro Ukrajinu znamenala otevření nových tras pro ruské útoky hlouběji do neobsazeného území.

Situace na východní Ukrajině se stává kritickou i vzhledem k blížícímu se nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který slíbil ukončit válku během 24 hodin, i kdyby to znamenalo přinutit Kyjev k ústupkům vůči Moskvě. Tento výrok vyvolává obavy, že by mohlo dojít k nátlaku na Ukrajinu, aby se vzdala části svého území.

Zatímco se Rusko snaží využít všech dostupných prostředků k dosažení územních zisků, Ukrajina čelí náročnému úkolu reorganizovat své síly a zlepšit koordinaci na frontě. Výsledek bojů v Doněcku a dalších klíčových oblastech bude rozhodující pro budoucí vývoj války.

Ruský ministr obrany Andrej Belousov dnes prohlásil, že ruské jednotky letos obsadily téměř 4500 čtverečních kilometrů ukrajinského území a nyní získávají přibližně 30 čtverečních kilometrů denně.

Podle Belousova má Ukrajina pod kontrolou méně než jedno procento území Luhanské oblasti na východě Ukrajiny a přibližně 25-30 procent Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko v roce 2022 formálně připojilo tyto regiony ke svému území, i když nad žádným z nich nemá plnou kontrolu.