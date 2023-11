Duda jmenoval Mateusze Morawieckého předsedou vlády. Šanci na důvěru ale nemá

Polský prezident zmínil, že naplňuje politickou a historickou ústavní zvyklost tím, že po volbách jmenujeme vládu, kterou tvoří kandidát politického tábora, který vyhrál volby, řekl Andrzej Duda po složení přísahy vlády.

"Většinu z vás znám nejen jako ministry, ale především jako odborníky. Dosud jste pracovali v druhé linii s věcným přístupem k svým úkolům. Dnes, kromě vaší odborné působnosti, nesete i mimořádnou politickou odpovědnost za řízení polských záležitostí," zdůraznil prezident. Výrazně ocenil "obrovské zastoupení žen" v nové vládě a vyjádřil své potěšení tímto vývojem. "Jsem na to hrdý," dodal.

Prezident také zdůraznil, že nová vláda Mateusze Morawieckého je velmi mladá. Uvedl, že si toho váží a považuje to za pozitivní. Tato doba přináší velké výzvy, kterým by měli čelit energičtí lidé, schopní přijímat výzvy. Všichni členové kabinetu mají bohaté zkušenosti a dovednosti, poznamenal prezident.

Ústava Polákům říká, že pokud se nepodaří zvolit vládu v prvním kroku, převezme iniciativu při sestavování vlády Sejm; Kandidáta na premiéra může navrhnout skupina nejméně 46 poslanců. Sejm volí předsedu vlády nadpoloviční většinou za přítomnosti alespoň poloviny zákonného počtu poslanců.

Ve volbách do Sejmu, které se konaly 15. října 2023, získala PiS 194 mandátů, což nedává většinu alespoň 231 poslanců. KO získal 157 křesel, Trzecia Droga - 65, Nová levice - 26 a Konfederacja - 18.

Koaliční smlouvu podepsali 10. listopadu předseda Občanské platformy Donald Tusk, předseda Polska 2050 Szymon Hołownia, předseda Polské lidové strany Władysław Kosiniak-Kamysz a spolupředsedové Nové levice: Włodzimierz. Czarzasty a Robert Biedroń. Kandidátem koalice na premiéra je Donald Tusk.

A jakou vládu Morawiecki složil?

Mariusz Błaszczak pro úřad ministra národní obrany

Dorota Bojemská na úřad ministryně pro rodinu a sociální politiku

Dominika Chorosińska pro úřad ministra kultury a národního dědictví

Danuta Dmowska-Andrzejuk na úřad ministryně sportu a cestovního ruchu

Alvin Gajadhur na úřad ministra infrastruktury

Anna Gembická do funkce ministryně zemědělství a rozvoje venkova

Małgorzata Jarosińska-Jedynak na úřad ministryně financí a regionální politiky

Andrzej Kolorowniak na úřad ministra financí

Ewa Krajewska na úřad ministryně zdravotnictví

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska pro úřad ministryně klimatu a životního prostředí

Marlena Maląg do úřadu ministra rozvoje a technologií

Marzena Małek do funkce ministra státních aktiv

Krzysztof Szczucki na úřad ministra školství a vědy

Paweł Naszaernaker pro úřad ministra vnitra a správy

Szymon Szynkowski vel Sęk pro úřad ministra zahraničních věcí

Marcin Warchoł do úřadu ministra spravedlnosti

Izabela Antos na úřad ministra-člena Rady ministrů

Jacek Ozdoba za funkci ministra-člena Rady ministrů