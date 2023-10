Egypt údajně v pátek otevře hraniční přechod s Gazou

Izrael již dříve oznámil, že nebrání vstupu humanitární pomoci na palestinské území z Egypta. Dnes byly dnes přes přechod Rafáh do Pásma Gazy poslány stroje na opravu silnic s cílem usnadnit převoz zásilek uskladněných na Sinajském poloostrově.

Egyptská média uvedla, že Rafáh se otevře v pátek, ale nezveřejnila podrobnosti o množství či druhu pomoci, která přes něj bude přepravována. V noci na dnešek oznámil americký prezident Joe Biden, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí souhlasil s tím, že do Pásma Gazy projede 20 kamionů s humanitární pomocí. Světová zdravotnická organizace (WHO) označila tento počet za nedostatečný.

Jde o první dodávku pomoci do Pásma Gazy od okamžiku, kdy Izrael oznámil, že v reakci na ničivý útok radikálního hnutí Hamás na izraelské území dne 7. října přeruší dodávky vody, elektřiny a potravin do Gazy.

Káhira po mnoho let dodržuje přísná omezení pohybu přes hraniční přechod Rafáh, a to do takové míry, že mnoho Palestinců v podstatě obvinilo Egypt z posilování izraelské blokády Gazy, která trvá od té doby, co v ní Hamas v roce 2007 převzal plnou moc.

Týkalo se to především bezpečnostních obav na severním Sinaji, kde se egyptské úřady již dlouho podílejí na smrtelném konfliktu s džihádisty napojenými na Al-Káidu. Ale současná neochota Egypta otevřít přechod bez jasných podmínek a záruk může být spíše o snaze vyhnout se masovému exodu Palestinců z Gazy.

Egypt nechce hrát žádnou roli v tom, co by se mohlo rovnat trvalému přesídlení stovek tisíc Palestinců z Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

V pondělí izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 400 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít. Izraelská armáda se mezi tím připravuje na pozemní invazi do Gazy.

Izrael povolal zhruba stejný počet záložníků, jako je celkový počet záložníků v celé americké armádě. Mluvčí IDF podplukovník Jonathan Conricus ve středu řekl, že 300 000 záložníků je připraveno "blízko pásma Gazy".

Izrael signalizuje, že se připravuje na pozemní invazi do Gazy, i když v pobřežní palestinské enklávě sílí humanitární krize. Izraelská armáda v sobotu uvedla, že její síly jsou připraveny na další fáze války, včetně "kombinovaných a koordinovaných úderů ze vzduchu, moře a země."