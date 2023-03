Erdogan může prohrát, šance opozice zvýšila HDP. Nepostaví kandidáta

Buldanová při dnešním oznámení kritizovala Erdoganovu vlády, ale neřekla, zda její strana podpoří hlavního opozičního kandidáta Kemala Kiliçdaroglua. Ten je předsedou největší opoziční strany - Lidové republikánské strany (CHP) a jako společného prezidentského kandidáta si ho vybralo šest stran sdružených v takzvané Národní alianci.

Podpora voličů levicové HDP, která se snaží hájit práva národnostních menšin či komunity LGBT+ a bojuje za genderovou rovnost, bude podle mnohých analytiků klíčová pro výsledek voleb. Podle agentury Bianet totiž zatím nemá v prvním kole voleb jasné vítězství ani Kiliçdaroglu, ani Erdogan, který bude kandidovat za takzvanou Lidovou alianci, v níž má hlavní slovo jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP). Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská přes padesát procent, bude se konat 28. května druhé kolo. Průzkumy, v nichž respondenti volili jen mezi těmito dvěma kandidáty, ukazují většinou na vítězství Kiliçdaroglua.

Čtyřiasedmdesátiletý ekonom a sociálně demokratický politik Kiliçdaroglu se snaží získat podporu strany HDP, a v pondělí se proto setkal s jejími dvěma předsedy Mithatem Sancarem a Pervin Buldanovou. Po jednání podle AFP sdělil, že bude řešit kurdský problém, jakmile se stane prezidentem. Kritizoval diskriminaci Kurdů, například omezení kurdskojazyčných médií, a také pronásledování kurdských a prokurdských politiků Erdoganovým režimem. Ve vězení je i bývalý předseda HDP Selahattin Demirtaş, odsouzený za urážku prezidenta a prokurátora.

Straně HDP také hrozí zákaz, protože vláda ji viní z vazeb na organizaci Strana kurdských pracujících (PKK), považovanou za teroristickou Ankarou, EU i USA. HDP vazby na PKK odmítá. Podle agentury Bianet dnes ústavní soud odmítl žádost HDP posunout další jednání z 11. dubna na dobu po volbách. Pokud soud stranu zakáže, pro což se musí vyslovit dvě třetiny jeho členů, strana zvažuje postavit kandidáty pod hlavičkou Strany zelené levice (Yeşil Sol Parti). Ta už loni v říjnu změnila své logo tak, aby bylo podobné logu HDP.

Kurdové tvoří kolem 20 procent z asi 85 milionů obyvatel, a jsou tak v Turecku důležitými voliči. Provládní deník Daily Sabah dnes napsal, že vládní Lidová aliance se snaží získat podporu dalších stran, včetně malé kurdské strany Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), která ale nemá ani zastoupení v parlamentu.

Politické strany mají čas do čtvrtka 17:00 místního času (15:00 SEČ) na podání kandidatur do prezidentských voleb. Nezávislí kandidáti, kteří musí mít podporu více než 100.000 lidí, se museli registrovat v pondělí. Schválené kandidatury budou zveřejněny 31. března a pak má oficiálně začít kampaň. Parlamentní a prezidentské volby se konají 14. května od 8:00 do 17:00 místního času, už od 27. dubna do 9. května mohou volit Turci v zahraničí.