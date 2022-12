EU by podle von der Leyenové měla upravit státní podpory a zvýšit financování přechodu na zelenou ekonomiku

Britská vláda zvažuje, jak omezit vysoké počty migrantů, kteří do země přijíždějí bez příslušných dokladů přes Lamanšský průliv. Ministryně vnitra Suella Bravermanová podle dnešní zprávy listu The Sunday Times podporuje návrh, podle kterého by všichni tito migranti byli po příjezdu zadrženi v záchytných středisek a neměli by právo na legalizaci pobytu. Na udělení azylu podle ministerstva nemají právo Albánci, kteří letos tvoří asi čtvrtinu všech migrantů, již do Británie dorazili nelegální cestou.