Orbán terčem kritiky. Von der Leyenová řekla, proč mu vyčítá jeho postoj k válce na Ukrajině

Prezident Petr Pavel se v úterý zapojil do vyhrocené debaty kolem návrhu, který by první dámě přiklepl měsíční náhrady ve výši 95 250 korun na reprezentační výdaje. Pavel tvrdí, že chtěl napravit zejména neférovou situaci, kdy manželce prezidenta není hrazeno zdravotní a sociální pojištění a zároveň se jí roky v této pozici nezapočítávají do důchodu.