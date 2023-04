EU musí omezit rizika ve vztazích s Čínou, připouští von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala Peking, aby sehrál "konstruktivní" roli při nastolení míru na Ukrajině, která se už déle než rok brání ruské vojenské agresi. V rozhovoru s listem Financial Times uvedla, že EU je znepokojena přátelským postojem Číny vůči Rusku, Peking by podle ní měl využít svých vazeb na Moskvu k omezení bojů. Von der Leyenová se tento týden chystá s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem do Číny.