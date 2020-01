75 let od osvobození Osvětimi. Začala pieta, ke zdi smrti se kladou květiny

Uctění památky obětí, které v Osvětimi zahynuly, se dnes zúčastní delegace z více než 30 zemí. Přijedou například prezidenti Izraele Reuven Rivlin, Německa Frank-Walter Steinmeier, Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a španělský král Felipe VI. Za Českou republiku bude přítomen premiér Andrej Babiš.

Auschwitz Survivors, together with @prezydentpl @AndrzejDuda and the director of @AuschwitzMuseum Piotr Cywiński honored all victims of #Auschwitz at the execution yard of Block 11. #Auschwitz75 pic.twitter.com/GQii06DbST