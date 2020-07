Bezpečnější EU. Komise představila obrysy nové strategie, má čtyři pilíře

Evropská komise dělí své "strategické priority" do čtyř skupin. Tou první je zabezpečování "klíčové infrastruktury", jako jsou dopravní uzly, ale i počítačové systémy. Unijní exekutiva plánuje do konce roku nastínit priority v oblasti kybernetické bezpečnosti, zároveň avizuje "nová pravidla ochraně a odolnosti klíčové infrastruktury".

Dalším pilířem bezpečnostní politiky má být přímo boj proti kyberzločincům, kteří prý "čím dál více zneužívají technologického vývoje". EK chce vyhodnotit účinnost stávajících norem o počítačové kriminalitě a zváží mimo jiné opatření namířená proti krádežím identity.

Boj proti terorismu podle Komise začíná u potlačování polarizace ve společnosti, jedním z cílů tedy bude brzké odhalování radikalizace jednotlivců.

Čtvrtým aspektem nové strategie je snaha vytvořit silný systém bezpečnostních vazeb postavený na spolupráci úřadů se soukromým sektorem a dalšími organizacemi. Za klíčové opatření v tomto směru plán EK označuje posílení mandátu agentury Europol.

"Je načase překonat mylné rozlišování mezi online a offline, mezi digitálními a reálnými, mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními zájmy a hrozbami," komentoval novou strategii místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. Plán podle něj "spojuje všechny body ve snaze vybudovat skutečný bezpečnostní ekosystém".

Unijní exekutiva dnes v tomto směru představila první tři konkrétní iniciativy včetně plánu boje proti zneužívání dětí. Zatímco v roce 2010 Evropská unie registrovala na 23.000 stížností na sexuální zneužívání na internetu, v loňském roce už to bylo více než 725.000. Od vypuknutí pandemie covidu-19 pak údajně Europol zaznamenal nárůst ve sdílení dětské pornografie. Evropská komise se proto chce v následujících letech zaměřit na lepší koordinaci boje proti tomuto fenoménu a na posílení prevence, zváží také nová legislativní opatření, například ve vztahu k poskytovatelům internetových služeb.

"Zneužívání dětí a sexuální zneužívání na internetu je odporným zločinem. Pandemie problém prohloubila," prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

We have presented three proposals to put the #SecurityUnion Strategy into concrete action:



🔸 Strategy for more effective fight against child abuse

🔸 Action plan on drugs

🔸 Action plan on firearms trafficking

More: https://t.co/zyYAm4FtWI