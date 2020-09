Čaputová jednala se Zelenským: Měly by se určit podmínky pro vstup Ukrajiny do EU

"Každá země má mít právo svobodně si vybrat kam bude patřit a jaká bude její budoucnost. Otevřeně podporuji to, aby Evropská unie stanovila konkrétní podmínky pro vstup Ukrajiny do unie. Dát dané zemi vizi je velmi důležité, vím, jak to bylo důležité pro nás před naším vstupem do EU," uvedla na tiskové konferenci Čaputová.

Glad to welcome @ZelenskyyUa in Bratislava.#Ukraine-#Slovakia relations are very good & hold so much more potential. We agreed to open Uzhorod airport right on SK-UA border for international flights. Reaffirmed support for #Ukraine's reforms, its EU ambitions & sovereignty. pic.twitter.com/isY7l0v6BR